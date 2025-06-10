أغلق مستوطن إسرائيلي، الثلاثاء، مدخل بلدة فلسطينية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية بالحجارة، في وجود قوة من الجيش.

وأظهر مقطع فيديو متداول اطلع عليه مراسل الأناضول، قيام مستوطن إسرائيلي بإغلاق مدخل بلدة ياسوف شرقي سلفيت بالضفة الغربية بالحجارة تحت أنظار قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم وجود مركبات فلسطينية على جانبي المدخل لم يتدخل الجنود الإسرائيليون لمنع المستوطن من إغلاق الطريق.

ومدخل بلدة ياسوف أحد أهم المداخل الرئيسية لمحافظة سلفيت، ويفتحه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة ساعتين يوميا، بعد إغلاق كافة مداخل مدينة سلفيت إثر عملية إطلاق نار قتلت فيها مستوطنة إسرائيلية قرب بلدة بروقين غربي سلفيت في 14 مايو الماضي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ المستوطنون 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال مايو الماضي.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 974 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​​​​​​​​



