أعلنت بريطانيا، اليوم، فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك ردا على تحريضهما المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية، اطلعت "الشروق" على نسخة منه، أن المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، تدعو لاتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين.

التحريض الإسرائيلي على الكراهية و العنف ضد الفلسطينيين

وأوضح البيان أن التدابير المعلن عنها اليوم تدل على التزام المملكة المتحدة بالتصدي لمن يحرضون على الكراهية والعنف.

وأشار البيان إلى أنه مع استمرار معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية نتيجة أعمال العنف الشديد التي يقوم بها مستوطنون إسرائيليون متطرفون، والتي تقوض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقبلا، انضمت بريطانيا إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في تعزيز الرد الدولي.

وأوضح البيان أنه تم فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية بصفتهما الشخصية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورا.

*بريطانيا تدعو إسرائيل لوقف التوسع في بناء المستوطنات

وتابع البيان: لقد أوضحت المملكة المتحدة، علنا وبصفة شخصية، لحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قيام دولة فلسطينية مستقبلا، وملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها كلا هذين الفردين.

وأكد البيان أن التدابير التي يعلن الشركاء الدوليون اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى جانب وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك: إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسوف نواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه. فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وضمان الاستقرار للمدى الطويل في المنطقة.

وأوضح أن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني.

وتابع الوزير: حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.

وأكد أن هذه الأفعال غير مقبولة، مضيفاً أنه "لهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".

*ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وتابع لامي: "سنبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورا في غزة، وتأمين الإفراج فورا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، والمسار تجاه حل الدولتين".

وبحسب البيان، نفذ مستوطنون متطرفون نحو 1,900 اعتداء ضد مدنيين فلسطينيين منذ يناي العام الماضي وحتى إبريل الماضي.

وأكد البيان التزام بريطانيا بحماية حل الدولتين ليكون قابلا للتحقيق، وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق التصدي لمن يحرضون على العنف.

وشددت بريطانيا، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، على موقفها الواضح بشأن ضرورة أن يتوقف العنف المتنامي والترهيب من جانب مستوطنين إسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابع البيان أن التدابير المعلن عنها اليوم لا يمكن النظر إليها في معزل عن الأحداث في غزة، حيث يجب على إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني.

كما أضاف البيان: "إلى جانب شركائها، تدعم المملكة المتحدة أمن إسرائيل، وسوف تواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية ببذل الجهود الحثيثة لوقف إطلاق النار فورا في غزة، داعياً حركة حماس الفلسطينية للإفراج عن الرهائن فورا، ومعتبرا أنه من الضروري وجود سبيل تجاه حل الدولتين، وألا يكون لحماس أي دور في الحكم مستقبلا"، بحسب البيان.