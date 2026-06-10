نفذ مهاجر من السودان هجوما في مدينة بلفاست في بريطانيا، تضمن محاولة قطع رأس رجل، الأمر الذي أدانه رئيس الوزراء كير ستارمر واصفا إياه بأنه "مروع" و"مثير للاشمئزاز".



وأفادت شرطة إيرلندا الشمالية، يوم الاثنين، عن اعتقال مهاجر سوداني بشبهة محاولة القتل، وذلك بعد أن هاجم الضحية في أحد شوارع بلفاست، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في منطقة الوجه والرقبة. وقد تم نقل المصاب، الذي يزيد عمره عن 40 عاما، إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة، ويظهر المهاجم وهو يوجه عدة ضربات إلى رأس الضحية، ثم يحاول قطع رأسه، قبل أن يتدخل المارة لوقف الجاني.

وكتب ستارمر في منشور له على منصة "إكس": "الهجوم المروع الذي وقع الليلة الماضية في بلفاست يبعث على الاشمئزاز. لن أتسامح مع مثل أعمال العنف هذه في شوارعنا".

يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه مدينة بيليمينا القريبة من بلفاست اضطرابات عنيفة "مدفوعة عنصريا" لليلة الثانية على التوالي. ففي الأيام الأخيرة، خرج مئات المحتجين الذين وضع العديد منهم أقنعة إلى شوارع البلدة، وألقوا القنابل الحارقة والقوارير والحجارة، وردت الشرطة بخراطيم المياه، وأطلقت طلقات مطاطية لتفريق الحشود، وذلك بعد توقيف مراهقين من رومانيا بتهمة محاولة اغتصاب فتاة. وقد وصفت الشرطة هذا العنف بأنه "مدفوع عنصريا"، واستهدف أقلية عرقية.

من جانبه، صرّح ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في تعليق منفصل على اضطرابات بيليمينا، بأن "الفوضى" هناك "مقلقة للغاية".