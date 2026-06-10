حاكم إقليم قشم الإيراني ينفي وقوع تفجيرات في الجزيرة

نفى حاكم إقليم قشم الإيراني ما أوردته وكالة «مهر» شبه الرسمية، قبل قليل، عن وقوع تفجيرات في الجزيرة.

وقال في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشيونال»: «لم يقع أي انفجار بقشم، والانفجار الذي سمع دويه لم يكن في المدينة».

وأفادت وكالة «مهر» شبه الرسمية، نقلًا عن مصادر محلية إيرانية، بسماع دوي انفجار قرب جزيرة قشم، قبل دقائق قليلة.

وقالت الوكالة إن طبيعة أصوات هذه الانفجارات لا تزال غير معروفة، مرجحة أن الانفجار وقع على مسافة كبيرة نسبيًا من مدينة قشم، أو قد يكون مرتبطًا بتحركات في مضيق هرمز.

وأعلن الجيش الأمريكي عبر «إكس» استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق، ردًا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز «أباتشي»، أمس الثلاثاء.

وقال ترامب لشبكة «إيه بي سي نيوز» يوم الثلاثاء: «أعتقد أن الرد يجب أن يكون قويًا للغاية، وهذا هو ما يحدث».

وبدأت الضربات الأمريكية في الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت غرينيتش)، وأعلنت القيادة المركزية قبيل التاسعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إتمامها. وأفاد مسئول أمريكي باستهداف نحو 20 هدفًا إيرانيًا.

وقال مسئول أمريكي تحدث إلى «رويترز» شريطة عدم الكشف عن ‌هويته، إن التقييمات الأولية خلصت إلى أن جميع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة التي أطلقتها إيران تقريبًا تم اعتراضها، وأنهم لم يصل إلى علمهم بعد وقوع ‌أي أضرار على الجنود الأمريكيين أو في المواقع الأمريكية.

ويعمِّق تصاعد العنف الشكوك حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير، وأثرت على حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للنفط والغاز.