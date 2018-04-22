المفتي: الالتزام بإجراءات الدولة الاحترازية من «طاعة ولي الأمر»

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مخالفة إجراءات الدولة الاحترازية «لا تجوز» خاصة فيما يتعلق بغلق الزوايا ومنع صلاة الجمعة، مؤكدًا أن أسباب الوقاية مقدمة شرعًا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، الجمعة، أن طاعة أولي الأمر ملزمة، منوهًا أن أولياء الأمر الآن ممثلين في الدولة وقراراتها الحكومية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية كطاعة ولي الأمر.

وتابع: «في إشارات المرور، نؤدي تكليف قانوني بعدم العبور أثناء الإشارة الحمراء، وتكليف شرعي وهو الالتزام بقوانين الدولة».

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو إنسان مهموم بوطنه وبرعيّته، مضيفا: «النبي صل الله عليه وسلم قال كلكم راعِ وكلكم مسؤول عن رعيته، والرئيس السيسي يعلم المسؤولية، ويوجه الدولة بمؤسساتها كافة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية في فيروس كورونا، وأي أزمة أخرى».