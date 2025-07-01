وزير الخارجية الأردني: كارثية الوضع الإنساني في غزة تستدعي تحركا دوليا فوريا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن كارثية الوضع الإنساني في غزة؛ نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع ومنع إدخال المساعدات، يستدعي تحركًا دوليًّا فوريًّا لفرض إدخال المساعدات من خلال المنظمات الأممية المعنية، تنفيذًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدّد الصفدي، خلال استقباله المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، على أن منع إسرائيل الشعب الفلسطيني حقه في الغذاء والدواء «جريمة حرب»، وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، يجب أن يتصدى له المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل.

وشدد على مركزية دور الأونروا الذي لا بديل عنه في غزة وفي مناطق عملها الخمس وفق تكليفها الأممي، مؤكدًا استمرار جهود المملكة في دعم الوكالة الأممية.

وأكّد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاق دائم وشامل لإطلاق النار، ودعم الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق ذلك.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.