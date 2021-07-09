مقتل 9 على الأقل في هجوم استهدف قائد شرطة صومالي في مقديشو

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نجا قائد قوات شرطة محافظة بنادر الصومالية العقيد فرحان قرولي اليوم السبت من محاولة اغتيال في هجوم انتحاري نُفذ بواسطة سيارة مفخخة في العاصمة مقديشو.

ولقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم في الهجوم. وأصيب عشرات آخرون ودمرت العديد من المنازل، بحسب ما قاله ضابط الشرطة علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال حسن إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت موكب العقيد قرولي في تقاطع بناد بالعاصمة مقديشو.

وأعلنت حركة الشباب المسلحة المسؤولية عن الهجوم عبر محطتها الإذاعية الأندلس.

وتقاتل الشباب منذ سنوات لبسط هيمنتها على الدولة الواقعة شرقي أفريقيا في منطقة القرن الأفريقي.

وتسيطر الجماعة الإرهابية على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الدولة التي تعاني من أزمة وتهاجم مرارا المدنيين وقوات الأمن.