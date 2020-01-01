محافظ بورسعيد: استمرار حملات رصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الحملات مستمرة لرصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بانهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.



وأوضح المحافظ، أنه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أية مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعى وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تختص برصد أية تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.



وأكد أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، مشيرا لأهمية استرجاع أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مجددا واستغلالها في إقامة المشروعات التنموية التي تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.



وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأية محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.