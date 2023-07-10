أستراليا توقع صفقة بقيمة 664 مليون دولار لتصنيع مركبات قتالية لألمانيا

وقعت أستراليا اتفاقية من حيث المبدأ لتصنيع نحو مئة مركبة مدرعة قتالية طراز "بوكسر" لصالح الجيش الألماني.

وقال عنها رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إنها ستعزز اقتصاد بلاده بنحو مليار دولار أسترالي (664 مليون دولار أمريكي).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ألبانيز، الذي شارك في مراسم توقيع الصفقة في برلين اليوم الإثنين، قبل محادثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قوله إن الصفقة تعد واحدة من أكبر الصفقات الدفاعية في تاريخ أستراليا.

وقالت بلومبرج، إنه بموجب شروط الاتفاقية، سيتم تصنيع المركبات طراز "بوكسر" في ولاية كوينزلاند من أجل تصديرها إلى ألمانيا.

ويطلق على هذا النوع من المركبات، مركبات اسناد النيران التكتيكي المباشر المخصصة لقوات المشاة ويتم تصنيعها بشكل مشترك من قبل شركتي "راينميتال إيه جي" و"كراوس مافي ويجمان" الألمانيتين للصناعات الدفاعية.

وقال ألبانيز، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذا المشروع سيوفر العديد من الوظائف ذات العائد الجيد للأستراليين.