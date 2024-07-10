الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مواقع لحزب الله في منطقة قبريخا في جنوب لبنان، التي أطلق منها وابل من الصواريخ على مرتفعات الجولان في وقت سابق الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة هاجمت أيضا مواقع عسكرية في كفركيلا.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت في وقت سابق بتعرض منطقة المحمودية وأطراف بلدة العيشية وسهل الميدنة في بلدة كفررمان في جنوب لبنان، لقصف مدفعي إسرائيلي وسقوط أكثر من 15 قذيفة على تلك المناطق يوم الثلاثاء.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في بلدة مارون الراس نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت البلدة، كما عملت فرقة الإطفاء على إخماد النيران الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية في بلدات حانين وعيتا الشعب وشقرا ورميش في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ 8 أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.