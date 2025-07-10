تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في كوريا الجنوبية

أبقى بنك كوريا الجنوبية المركزي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، لضمان الاستقرار المالي وسط مخاوف بشأن الارتفاع السريع في أسعار المساكن وديون الأسر.

وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك خلال اجتماعها اليوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر2%.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب خفض أسعار الفائدة في مايو الماضي، عندما خفض بنك كوريا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين الناجم عن إجراءات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار المساكن في سول وأجزاء من منطقة العاصمة الكبرى، مدفوعة بتحسين الظروف المالية وتوقعات بمزيد من الزيادات في الأسعار في ظل الحكومة الليبرالية الجديدة.

كما ارتفعت قروض الأسر التي قدمتها البنوك الكورية الجنوبية بمقدار 2ر6 تريليون وون (51ر4 مليار دولار) خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس 2024. ويتوقع بنك كوريا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة.

وأشار محافظ بنك كوريا المركزي لي تشانج-يونج في وقت سابق إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة سيتم تعديلها بناء على ظروف سوق الإسكان، على الرغم من دورة التيسير النقدي المستمرة التي بدأت في أكتوبر 2024.

وعقب إعلان خفض سعر الفائدة في مايو، حذر لي قائلا: "خفض سعر الفائدة الرئيسي بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات. يجب ألا نكرر الأخطاء التي ارتكبت خلال فترة جائحة كوفيد-19".