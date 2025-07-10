إسرائيل اليوم: مغادرة نتنياهو مبكرا من واشنطن تعني عدم التوصل لاتفاق بشأن غزة

أفاد موقع صحيفة "إسرائيل اليوم"، فجر اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيغادر واشنطن ويعود إلى إسرائيل يوم غد الجمعة.

وجاء في إعلان المغادرة المبكرة الذي نُشر للصحفيين المرافقين للوفد في واشنطن، أن المعنى الضمني هو عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين حتى بداية الأسبوع المقبل، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن بقاء نتنياهو في واشنطن وقت الإعلان عن الاتفاق بشأن غزة، إلى جانب ترامب، كان من المفترض أن يساعده كثيراً في التغلب على المعارضة السياسية المتوقعة من الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وحتى من حزبه نفسه.