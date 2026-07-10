موسيماني يقترب من خلافة بروس في تدريب منتخب جنوب إفريقيا

اقترب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من العودة لقيادة منتخب بلاده، بعدما برز اسمه كأبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب "بافانا بافانا" خلفًا للمدرب البلجيكي هوجو بروس، الذي أعلن رحيله عقب انتهاء مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

وذكرت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصدر مطلع، أن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم يدرس تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للمنتخب خلال الفترة المقبلة، مع اتجاه للإبقاء على بروس داخل الاتحاد في دور استشاري.

ويمتلك موسيماني خبرة سابقة مع منتخب جنوب إفريقيا، إذ تولى تدريبه بين عامي 2010 و2012، قبل أن يحقق نجاحات كبيرة مع ماميلودي صنداونز، ثم الأهلي المصري الذي قاده للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات، كما خاض تجربة تدريبية مع الأهلي السعودي في موسم 2022-2023.