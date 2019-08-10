كوفاتش يرفض التعليق على صفقة بيريسيتش ويستبعد عودة ريبري لبايرن

رفض نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، التعليق على الانضمام الوشيك للمهاجم الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش إلى النادي البافاري.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية إيطالية كشفت أن بيريسيتش، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بات قريبا من اتمام انتقاله لصفوف بايرن ميونخ.

وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم السبت أن بيريسيتش /30 عاما/، الذي لعب من قبل في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورج، لم يتواجد في قائمة فريق إنتر ميلان التي ستواجه بلنسية في مباراة ودية.

وفي رده على سؤال حول قرب انتقال بيريسيتش إلى بايرن، قال المدرب الكرواتي:" لا أقول شيئا عن الأسماء".

يذكر أن بيريسيتش سيكون حلا بديلا صغيرا لطرف الهجوم في بايرن وذلك بعد الغموض الذي أصبح يكتنف مساعي بايرن في ضم ليروي ساني نجم هجوم مانشيستر سيتي بعد الإصابة الخطيرة التي وقعت له في الركبة.

وأضاف كوفاتش:" لا يزال أمامنا شيء نحصل عليه بحلول الثاني من ايلول/سبتمبر المقبل" وذلك في إشارة إلى نهاية فترة الانتقالات في الدوري الألماني.

من ناحية أخرى، استبعد كوفاتش عودة النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبري/36 عاما/ إلى النادي البافاري.

وفي إشارة إلى مباراة بايرن أمام إنرجي كوتبوس في الدور الأول من كأس ألمانيا مساء بعد غد الاثنين، أعرب كوفاتش عن رضاه عن الاستعداد للموسم، وقال في ختام المعسكر التدريبي إنه " تم استغلال الوقت بشكل ممتاز".

وتوقع كوفاتش " مباراة صعبة" في كوتبوس.

ومن المتوقع أن يكون القادم الجديد لوكاس هيرنانديز ضمن قائمة بايرن في هذه المباراة لكنه ليس مرشحا للبدء من أول المباراة نظرا لأنه عائد من إصابة بالركبة دامت لفترة طويلة.

وسيغيب عن المشاركة مع بايرن، الإسباني خافي مارتينيز بسبب آلام في الركبة.