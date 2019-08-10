عودة إصدار«مجلة المسرح» بعد توقف 4 أعوام

تعود مجلة "المسرح" للحياة الثقافية والفنية من جديد، بعد توقف دام 4 سنوات يستأنف المركز القومي للمسرح إصدار المجلة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويتضمن العدد الجديد متابعة لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، وقراءة نقدية لعروض مسارح الدولة المشاركة في المسابقة الأولى كتبتها الدكتورة وفاء كمالو، وكتب الدكتور كمال عبد الرازق، دراسة حول مشوار ومؤلفات لينين الرملي، وعن مهرجان التحرير أول مهرجان مسرحي بعد ثورة يوليو 1952م كتب الدكتور سيد علي إسماعيل، دراسة وثائقية.

وعن المسرح السياسي كتب الناقد جرجس شكري دراسة حول العروض المسرحية التي ناقشت السياسة خلال الفترة التالية لعام 2010م مع الإشارة للمضمون السياسي للعروض المسرحية في السنوات السابقة، ويكتب الدكتور أبو الحسن سلام عن المسرح والإرهاب، وينشر الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا دراسة مطولة حول النصوص التي كتبها أبو العلا السلاموني وناقشت ظاهرة الإرهاب.

وعن مقتنيات الرائد زكي طليمات، ينشر حسن مختار تحقيق مصور، ويكتب الدكتور محمد سمير الخطيب، دراسة حول تحويل القوة الناعمة للمسرح المصري إلى قوة ذكية، ويتناول إبراهيم جاد الله ظاهرة الحكواتي الفلسطيني.

كما تضم المجلة حلقة نقاشية حول ورش تدريب الممثل، ويكتب الدكتور عمرو دوارة دراسة حول خريطة النقد المسرحي في مصر، وعن مابعد الحداثة في مؤلفات ألفريدة يلنيك الفائزة بجائزة نوبل يترجم لطفي السيد دراسة مهمة، ويقدم الدكتور محمد عبد الهادي، قراءة جديدة لنظرية ستانسلافسكي في إعداد الممثل، ويكتب جمال المراغي، عن أعمال الألماني كارل ماي، وينشر الدكتور محمود نسيم، دراسة حول الظاهرة المسرحية عن سعد الله ونوس.