 منتخب الطائرة يخسر أمام البرازيل في تصفيات الأولمبياد - بوابة الشروق
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منتخب الطائرة يخسر أمام البرازيل في تصفيات الأولمبياد

الشروق
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 8:30 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 8:30 م

تلقى المنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة، بقيادة الهولندي جيدو فورمولين المدير الفني، خسارة ثقيلة صفر / 3 أمام نظيره البرازيلي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة للأولمبياد المقبلة المقرر اقامتها صيف 2020 بطوكيو.

وكان المنتخب قد استهل مشواره في هذه التصفيات بالخسارة من المنتخب البلغاري صاحب الأرض والجمهور.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب غدًا الأحد مع نظيره البورتريكي في آخر لقاءات المجموعة.

يذكر أن متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة للأولمبياد وتضم مجموعة مصر أيضا البرازيل وبورتريكو إلى جانب بلغاريا.


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