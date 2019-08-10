 بالفيديو.. لحظة رومانسية حميمية تُنهي حياة حبيبين بطريقة مأساوية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. لحظة رومانسية حميمية تُنهي حياة حبيبين بطريقة مأساوية


نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:52 ص | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 5:52 ص

في طريقهما إلى المنزل ليلا، توقف حبيبان من البيرو فوق جسر من أجل ممارسة الاستمتاع بلحظات رومانسية في جو الليل الهادئ، لكن فجأة حدث ما لم يكن في الحسبان!   

لم يتوقع زوجان من البيرو أن تضع لحظة من الرومانسية حداً لحياتهما بطريقة مأساوية للغاية. ففي طريقهما إلى المنزل ليلاً، توقف كل من هيكتور فيدال (36 عاماً) وشريكته مابيث إسبينوز (34 عاماً) فوق جسر على ارتفاع كبير من أجل تبادل القبلات والاستمتاع بلحظات رومانسية جميلة.

وأثناء هذه اللحظة الرومانسية، كانت مابيث تجلس فوق قضبان الجسر المعدنية، وتلف ساقيها حول هيكتور، إلاّ أنه بشكل مفاجئ للغاية فقدت مابيث توازنها وسقطت للوراء، وهي تجر معها هيكتور فيدال، وفق ما أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 
وحاول الاثنان إنقاذ حياتهما عبر التشبث بقضبان الجسر، إلاّ أن كل محاولتهما باءت بالفشل حيث سقطا من أعلى الجسر وتوفيت مابيث في طريقها إلى المستشفى، في حين مات هيكتور بعدها في المستشفى متأثراً بجروح بليغة في جمجمته، بحسب الموقع البريطاني

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