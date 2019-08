في طريقهما إلى المنزل ليلا، توقف حبيبان من البيرو فوق جسر من أجل ممارسة الاستمتاع بلحظات رومانسية في جو الليل الهادئ، لكن فجأة حدث ما لم يكن في الحسبان!



لم يتوقع زوجان من البيرو أن تضع لحظة من الرومانسية حداً لحياتهما بطريقة مأساوية للغاية. ففي طريقهما إلى المنزل ليلاً، توقف كل من هيكتور فيدال (36 عاماً) وشريكته مابيث إسبينوز (34 عاماً) فوق جسر على ارتفاع كبير من أجل تبادل القبلات والاستمتاع بلحظات رومانسية جميلة.

وأثناء هذه اللحظة الرومانسية، كانت مابيث تجلس فوق قضبان الجسر المعدنية، وتلف ساقيها حول هيكتور، إلاّ أنه بشكل مفاجئ للغاية فقدت مابيث توازنها وسقطت للوراء، وهي تجر معها هيكتور فيدال، وفق ما أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Couple fall to their deaths as they tumble over bridge fence while kissing @ Bethlehem Bridge in Cusco/Peru.

Video Credit: Canal N#ViralVideo #ViralNews #Viral pic.twitter.com/3cAOChy4H8