تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع أنقاض العقار المنهار بمنطقة العطارين، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين. كما يجري العمل على إزالة الواجهة المتبقية من العقار حرصًا على سلامة المارة.

- روايات شهود العيان: "طأطأة" ثم انهيار سريع

روى بهاء الدين سليم، أحد شهود العيان لـ"الشروق"، أنه كان يجلس على المقهى المقابل للعقار بصحبة نجل شقيقته التي تقطن الطابق الرابع. سمعوا صوت "طأطأة" قادمًا من الدور الأول، وعند توجههم نحو العقار لبيان الأمر، بدأ الصوت يتزايد عند وصولهم إلى شقة شقيقته، ففروا إلى الشارع، لينهار العقار في دقائق، وقد نجت شقيقته والحمد لله.

أضاف سليم أنه عقب الانهيار، حضرت قوات الشرطة والحماية المدنية، وتم إنقاذ 4 أفراد من أسرة واحدة، ووفاة شقيقين، حيث تم استخراج جثمانيهما من أسفل الأنقاض. تزامن ذلك مع وصول محافظ الإسكندرية ورئيس حي وسط، واصفًا الحدث بأنه "صعب للغاية".

وقال محمد حسن، شاهد عيان آخر، إنه في ساعة مبكرة، كان يجلس على المقهى المقابل للعقار المنهار، وشاهد أجزاء تتساقط من شرفة الدور الأول، مع سماع أصوات "طأطأة" تصدر من العقار، ثم انهار فجأة. وعلى الفور، تحركوا لإنقاذ المصابين من بين الأنقاض بالتعاون مع قوات الإنقاذ.

- تحقيقات النيابة تكشف عن قرار هدم لم ينفذ

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة أن العقار كان قد صدر له القرار رقم 103 لسنة 1993 بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار، لكن القرار لم يُنفذ.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع العقار ومناظرة جثامين الضحايا، والاستماع للمصابين (حسب حالتهم الصحية) ومطالعة التقارير الطبية الخاصة بهم. طلبت النيابة تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على ملف العقار بالحي، وسؤال شهود العيان ومسؤولي الحي عن المنطقة.

- تفاصيل العقار والضحايا والمصابين

شهدت منطقة العطارين وسط الإسكندرية انهيار عقار قديم "مأهول بالسكان"، مكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، وصادر له قرار هدم منذ 32 عامًا، ويقع في شارع الخديو، ناصية شارع صلاح الدين.

الضحايا هم: مصطفى أحمد فؤاد (71 عامًا)، ومجدي أحمد فؤاد (عامل، 65 عامًا). أما المصابون فهم: حفنية أحمد محمد المغربي (75 عامًا)، وعادل منصور عباس (45 عامًا)، وشاهنده عادل منصور (14 عامًا)، وهدير محمد أحمد (13 عامًا).

- بلاغ للشرطة وإجراءات فورية

تلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين وغرفة عمليات حي وسط، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة من الأهالي حول انهيار عقار قديم، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

بانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أن مساحة العقار 300 متر، ويتكون من دور أرضي و4 طوابق علوية وجزء من طابق خامس، ويضم 6 وحدات سكنية بالإضافة إلى محال تجارية في الدور الأرضي.

تم نقل الجثمانين إلى المشرحة، ووضع سياج تأميني في محيط الانهيار لعدم تعريض حياة المارة للخطر، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض. حُرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.