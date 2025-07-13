 الجوازات تواصل تسهيل خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة - بوابة الشروق
الأحد 13 يوليه 2025 2:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجوازات تواصل تسهيل خدماتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الأحد 13 يوليه 2025 - 2:06 م | آخر تحديث: الأحد 13 يوليه 2025 - 2:06 م

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

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