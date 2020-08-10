قال رئيس تحرير جريدة نداء الوطن، بشارة شربل، إن مشهد انفجار مرفأ بيروت مرحلة جديدة يمر بها لبنان، فضلًا عن أنها مرحلة أساسية وخطرة، معقبًا: «انكشفت السلطة بشكل تام وتحالف المافيا الحاكم أمام المواطنين والناس تريد حساب المسؤولين عن التسبب بالمجزرة التي دمرت نصف بيروت».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذب تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأحد، أن «هناك مشهد استقالات من مجلس النواب واستقالات من الحكومة رغم تمسك حسان دياب بحكومته المدعومة من حزب الله وإيران،»، متوقعًا تقديم المسؤولين مزيد من الاستقالات، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن «هناك معركة قاسية تخوضها المعارضة في الشارع، وفي المجلس النيابي والقوى السياسية السيادية التي تؤمن باستقلال لبنان ضد قوى المحور الآخر»، متابعًا أن «الناس في الشارع يواجهون القوى الأمنية التي تدافع عن النظام».

ولفت إلى أن تقديم مزيد من الاستقالات يعمل على حل المجلس النيابي وفرض انتخابات نيابية مبكرة، وتحول دور حكومة حسان دياب إلى دور تقني لترتيب الانتخابات المقبلة، منوهًا أن «المعركة ليست بهذه البساطة، إضافة إلى أن السلطة لن تتخلى عن سلطتها بهذه السهولة».

وحذر الكاتب الصحفي اللبناني من أن الأيام المقبلة أيام عصيبة، قائلًا عن تظاهرات بيروت: «الحراك ليس منظمًا لكنه شعبي عفوي يعبر عن غضب الناس منذ ثورة لبنان في الـ17 من أكتوبر حتى حادث الانفجار؛ بسبب إهمال السلطة».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.