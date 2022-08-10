وزير المالية الألماني يعد بمكافحة أكثر ليبرالية لجائحة كورونا

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن تأييده لتقييد قيود كورونا مقارنة بما كان عليه الحال في فصول الشتاء الماضية.

جاء ذلك في إطار تعليق رئيس الحزب الديمقراطي الحر على الخلاف الدائر حول تدابير مكافحة كورونا في فصل الشتاء المقبل.

وفي تصريحات لمحطة "فيلت" التلفزيونية، قال النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس مساء اليوم الأربعاء " ستكون هناك مكافحة أكثر ليبرالية وتناسبا لجائحة كورونا".

ووصف ليندنر مفهوم الحماية الذي طرحه وزير العدل ماركو بوشمان ووزير الصحة كارل لاوترباخ في الأسبوع الماضي بعد مفاوضات طويلة بأنه يمثل "مقترحات أولى، سيتم العمل عليها حاليا".

وأضاف ليندنر:" ألاحظ أيضا كيف جاء رد الفعل العام على هذه التفصيلة أو تلك، ونحن نقوم بتحليل هذا، ويمكن للناس أن يكونوا متأكدين أننا لن نتركهم وحدهم يواجهون التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا وأنه لن تكون لدينا في ألمانيا مرة أخرى قيود عامة وشاملة على الحريات من أجل مكافحة الجائحة".

كان لاوترباخ أعلن أمس الثلاثاء أن من المحتمل تطبيق الارتداء الإجباري للكمامة في القاعات المغلقة في حال تردي وضع كورونا في فصلي الخريف والشتاء المقبلين.

وفي أعقاب مؤتمر افتراضي مع وزراء الصحة في الولايات، قال الوزير المنتمي إلى حزب الاشتراكي الديمقراطي:" أوضحنا أن الارتداء الإجباري للكمامة في القاعات المغلقة سيكون هو القاعدة في حال كان وضع الجائحة صعبا".