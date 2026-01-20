 لجنة الحكام تجري اختبارات اللياقة لحكام دوري المحترفين والقسم الثاني - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 10:13 م القاهرة
لجنة الحكام تجري اختبارات اللياقة لحكام دوري المحترفين والقسم الثاني

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:45 م

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختبارات اللياقة البدنية لحكام ومساعدى دورى المحترفين، ودوري القسم الثاني "ب"، في إطار خطة اللجنة لمتابعة وتطوير أداء الحكام ورفع كفاءتهم.

وكانت لجنة الحكام، برئاسة أوسكار رويز، ووجيه أحمد نائب الرئيس، وسيد مراد و جهاد جريشة و هيام بركة أعضاء اللجنة، وضعت خطة لتطوير منظومة التحكيم.

ويتصدر نادي القناة جدول ترتيب دوري المحترفين المصري بعد مرور 19 جولة، فيما يقام دوري القسم الثاني "ب" بنظام المجموعتين لكل منطقة من مناطق القاهرة، وجه بحري والصعيد.


