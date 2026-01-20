 ترامب يهاجم بايدن: أسوأ رئيس أمريكي.. واتهمه بالسماح بدخول الجريمة والفوضى - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 يناير 2026 10:13 م القاهرة
ترامب يهاجم بايدن: أسوأ رئيس أمريكي.. واتهمه بالسماح بدخول الجريمة والفوضى

وكالات
نشر في: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يناير 2026 - 9:53 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن السلطات في فنزويلا متعاونة مع واشنطن، مشيراً إلى أن أحد أسباب تحركه بـ"قوة" ضد فنزويلا هو "فتح السجون ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "ربما نستطيع إشراك زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بطريقة ما في فنزويلا"، لافتاً إلى أن شركات النفط الأمريكية تستعد لضخ استثمارات ضخمة في فنزويلا، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

واتهم ترامب إدارة سلفه جو بايدن بالسماح بدخول الجريمة والفوضى إلى الولايات المتحدة، قائلاً: "بايدن أسوأ رئيس أمريكي على الإطلاق".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنجزت في عام واحد أكثر مما أنجزته أي إدارة أخرى من حيث إنهاء الحروب".

