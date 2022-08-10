أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصين، اليوم الأربعاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة أقل من المتوقع تقدر بـ2.7% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2020.

وارتفع المؤشر، وهو معيار رئيسي لقياس التضخم، بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يونيو الماضي.

وكان المحللون توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين لثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.9% خلال الشهر الماضي.

ولا يزال معدل التضخم في الصين منخفضا قياسا بالمعايير الدولية.

وقد دفعت أسعار الأغذية، وخاصة تكلفة لحم الخنزير، المؤشر إلى الارتفاع. وارتفعت أسعار لحم الخنازير بنسبة 20.2% وأسعار الخضروات بنسبة 12.9% خلال الشهر الماضي.

وكان مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 4.2% في يوليو على أساس سنوي. وتعد هذه أقل زيادة يتم تسجيلها منذ فبراير 2021.