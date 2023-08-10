 تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها خلال عملية عسكرية في العراق - بوابة الشروق
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تركيا تعلن مقتل 5 من جنودها خلال عملية عسكرية في العراق

هديل هلال
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 2:23 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 2:23 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أن العمليات العسكرية واسعة النطاق تتواصل في منطقة «المخلب – القفل» شمال العراق، مؤكدة أن الأنشطة ستستمر حتى تطهير المنطقة من الإرهاب.

وأشارت في بيان، نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس، إلى تحييد 995 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 53 في الأيام السبعة الماضية.

ولفتت إلى مقتل جندي تركي، إثر إطلاق نار بمنطقة العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المسلحين الأكراد شمال العراق، ما يرفع الحصيلة خلال يومين إلى 5.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس الأربعاء، عن مقتل 4 جنود أتراك في هجوم نفذه أفراد «حزب العمال الكردستاني» شمال العراق.

وأطلقت تركيا في أبريل 2022، عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل «بي كي كي» الذي تصنفه أنقرة إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.


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