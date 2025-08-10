العكلوك لـ نتنياهو: وهم الانتصار على الشعب الفلسطيني ليس سوى سراب تلهث وراءه دون جدوى

- انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بطلب من دولة فلسطين



انطلقت منذ قليل أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الأردن، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور عيد أبو علي.

وترأس وفد دولة فلسطين مندوبها لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

وقال العكلوك، إن دولة فلسطين طلبت عقد هذا الاجتماع اليوم لبحث خطورة الأوضاع في قطاع غزة خاصة في ظل القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال القطاع والسيطرة عليه بالكامل وما سينتج عنه من تهجير قسري للشعب الفلسطيني ومزيد من المجازر الدموية البشعة والتي تمارس في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفرض مزيد من التجويع، واستمرار تدمير مخيمات اللاجئين والتوسع الاستعماري وهدم المنازل والبنية التحتية وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تصاعد إقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد مندوب فلسطين، إن المجلس سيبحث أيضا آليات الحراك على المستويين العربي والدولي والتصدي للجرائم الإسرائيلية ومنع إستمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية، مشددا أنه لابد من الإجتماع أن يصدر عنه قرار عربي بالتحرك الفعال على المستويين العربي والدولي للتصدي لهذه الجرائم الإسرائيلية ومنع إستمرارها فقطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية.

ودعا السفير مهند العكلوك، جميع الدول العربية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية جراء الخذلان الذي يعيشه الشعب الفلسطيني اليوم.

وأكد العكلوك، أن كل الأحرار و أصحاب الضمائر يشعرون أنهم ضحايا غير مباشريين لجريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وقال العكلوك: "أقول لنتنياهو إن وهم الانتصار على الشعب الفلسطيني ليس سوى سراب تلهث وراءه دون جدوى".