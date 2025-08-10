أكثر من 520 عملية توقيف في لندن بسبب دعم جماعة فلسطين أكشن

ارتفع عدد الأشخاص الذين أوقفوا في لندن بسبب دعم جماعة "فلسطين أكشن" المحظورة، خلال احتجاج في وسط العاصمة البريطانية، إلى أكثر من 520 شخصا.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، اليوم الأحد، إن 18 شخصا فقط ما زالوا قيد الاحتجاز، ومن المتوقع الإفراج عنهم بكفالة "خلال الساعات المقبلة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكان مئات الأشخاص قد شاركوا في المظاهرة التي نُظمت في ساحة البرلمان، السبت، من قبل مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين"، فيما حذرت الشرطة من أنها ستعتقل أي شخص يعرب عن دعمه لـ"فلسطين أكشن".

وأكدت شرطة لندن، اليوم الأحد، أنها أوقفت 522 شخصا بتهمة عرض مواد تظهر الدعم لمنظمة محظورة، من أصل 532 عملية توقيف جرت خلال العملية الأمنية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت في وقت سابق عدد التوقيفات بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني بأنه "مبعث قلق بالغ".