الأحد 10 أغسطس 2025 10:56 م
بورسعيد.. العثور على جثة مسن متحللة في منزله بحي العرب والنيابة تحقق

محسن عشري
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:37 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 10:37 م

عثر أهالي حي العرب ببورسعيد على جثة مسن متحللة داخل منزله.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة إبراهيم م.أ، 56 سنة، في حالة تحلل. وأوضح الكشف الأولي أن الوفاة حدثت منذ أسبوع، في منزله الكائن بشارع السواحل بمنطقة السوق التجاري بوسط المدينة.

تم تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حي العرب.

والجثة موجودة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتقرير الطب الشرعي لبيان وجود أو عدم وجود شبهة جنائية، لحين التصريح بدفن الجثة.

