استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية فورا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف استطلاع للرأي في ألمانيا، أن أكثر من نصف الشعب يؤيد اعتراف برلين بفلسطين كدولة فورا، الأمر الذي ترفضه حكومة بلادهم حاليا.

وأجرت الاستطلاع شركة فورسا لصالح مجلة "السياسة الدولية" الألمانية، وأظهر أن 54% من المشاركين فيه أجابوا بـ"نعم" على سؤال "هل ينبغي لألمانيا الآن الاعتراف بفلسطين كدولة؟".

فيما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 31% فقط من المشاركين رفضوا فكرة اعتراف ألمانيا بفلسطين كدولة، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وبحسب الاستطلاع، فإن نسبة الراغبين في اعتراف ألمانيا بفلسطين كدولة بالمدن الغربية للبلاد تبلغ 53%، بينما وصلت هذه النسبة إلى 59% في المدن الشرقية.

يذكر أن الحكومة الألمانية ترى بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو إحدى الخطوات الأخيرة التي يجب اتخاذها على طريق تحقيق حل الدولتين.