أيمن منصور: لاعبو الزمالك لن يتأثروا بمستحقاتهم المتأخرة أمام الأهلي

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تحظى دائمًا بزخم استثنائي، كونها من أبرز المواجهات في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة للاعبين لإبراز قدراتهم.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي الزمالك مطالبون بالتركيز في المباراة وتقديم أفضل ما لديهم بعيدًا عن أي أمور جانبية مثل أزمة المستحقات المتأخرة، مضيفًا أن جماهير القلعة البيضاء تثق في قدرة لاعبي الفريق على الظهور بشكل قوي ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن المدربين سيكونان كلمة السر في حسم نتيجة القمة، نظرًا لاختلاف ظروف وضغوط المباريات، مستشهدًا بمشاركة لاعبين بارزين في مواجهات سابقة مثل عبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر وأحمد فتوح، مؤكدًا أن مباراة القمة لا تخضع للتوقعات المسبقة.

وأضاف: "المباراة ليست نهاية المطاف، فالدوري ما زال طويلًا، وأطالب الجماهير بالتحلي بالروح الرياضية ومؤازرة الفريقين داخل وخارج الملعب".

وعن التشكيل المتوقع للزمالك، رجّح منصور أن يبدأ فيريرا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

الهجوم: آدم كايد، خوان ألفينا، عدي الدباغ.