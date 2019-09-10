ناشط بارز يشبه أوضاع هونج كونج ببرلين خلال الحرب الباردة

شبّه الناشط البارز في هونج كونج ، جوشوا وونج، مساء الاثنين، الاحتجاجات في مدينته بالوضع الذي شهدته برلين الشرقية خلال الحرب الباردة.

ودعا وونج، الذي يزور برلين بناء على دعوة من صحيفة بيلد، إلى دعم ألماني أكبر للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية بالمدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال وونج /22 عاما/ إن المتظاهرين شعروا كما لو أنهم في وضع يشبه برلين الشرقية أثناء الحرب البارد، وطالب بدعم الألمان "لأنهم حاربوا من أجل الحرية في برلين".

وأضاف أنه إذا كان العالم في خضم حرب باردة جديدة "فإن هونج كونج هي برلين الجديدة".

وكانت زيارة وونج إلى ألمانيا قد تأجلت لمدة يوم بعد أن تم اعتقاله في مطار هونج كونج بزعم انتهاكه شروط الإفراج عنه بكفالة، وتم لاحقا إطلاق سراحه.

واعتقل وونج بادئ الأمر لمدة عدة ساعات في نهاية أغسطس، وتم إطلاق سراحه بكفالة، بعد أن اتُهم بالمشاركة في اجتماع غير قانوني والتشجيع على ذلك، في يونيو.