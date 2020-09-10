 بمكبرات الصوت.. مدينة ديرب نجم بالشرقية تحث المواطنين لتقديم طلبات التصالح - بوابة الشروق
الخميس 10 سبتمبر 2020 3:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بمكبرات الصوت.. مدينة ديرب نجم بالشرقية تحث المواطنين لتقديم طلبات التصالح

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 3:27 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 3:27 م

استعانت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب وجيه سعدون، رئيس المدينة، بعدد من سيارات المحافظة تحمل مكبرات صوت؛ لحث المواطنين على الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم قبل نهاية الشهر الجاري.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر قراره رقم 8131 لسنة 2020، بتخفيض قيمة التصالح المُقررة على حالات تقنين الأوضاع بالنسبة لحالات التعدي على الأراضي بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح بنسبة 20% من القيمة المُقررة بقرار المحافظ السابق، والذي حمل رقم 5734 لسنة 2020، بشأن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وشدد القرار، على ألا تقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيهًا كحد أدنى، وأن التخفيض ينطبق كذلك على كل من سدد جدية التصالح خلال الفترة السابقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك