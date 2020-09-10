استعانت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، برئاسة المحاسب وجيه سعدون، رئيس المدينة، بعدد من سيارات المحافظة تحمل مكبرات صوت؛ لحث المواطنين على الانتهاء من طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم قبل نهاية الشهر الجاري.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أصدر قراره رقم 8131 لسنة 2020، بتخفيض قيمة التصالح المُقررة على حالات تقنين الأوضاع بالنسبة لحالات التعدي على الأراضي بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح بنسبة 20% من القيمة المُقررة بقرار المحافظ السابق، والذي حمل رقم 5734 لسنة 2020، بشأن طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وشدد القرار، على ألا تقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيهًا كحد أدنى، وأن التخفيض ينطبق كذلك على كل من سدد جدية التصالح خلال الفترة السابقة.