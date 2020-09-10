أسيوط: انتهاء رصف ميدان حديقة الفردوس وامتداد كورنيش النيل بحي شرق

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من رصف ميدان حديقة الفردوس بمنطقة الحمراء وامتداد كورنيش النيل بنطاق حي شرق مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى استمرار أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة المرافق والخدمات العامة بشوارع وميادين المحافظة بواسطة معدات وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة وبالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

وأكد أن أعمال الرصف من ضمن الأولويات التي تقوم المحافظة بتنفيذها لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات المختلفة وتحقيق السيولة المرورية، لافتًا أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة،

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم لهذه المشروعات التنموية التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية والنهوض بمشروعات البنية الاساسية والمرافق من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق والمحاور المرورية بها.

وقال أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم الانتهاء من رصف ميدان حديقة الفردوس وامتداد كورنيش النيل بدءًا من ميدان الحرب والسلام مرورًا بشارع الثورة الذي يعد من أهم الشوارع الحيوية بمدينة أسيوط وامتداد كورنيش النيل وأمام مديرية الأمن والمرسى السياحي وصولًا لميدان حديقة الفردوس، فضلًا عن تركيب بلدورات للرصيف بناء على الخطة الموضوعة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين وضمن الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الحالي وذلك بالتنسيق مع مشروع وحدة الرصف بالمحافظة برئاسة المهندس أسامة أحمد مدير المشروع وتحت إشراف مديرية الطرق برئاسة المهندسة فيفي شوقي لتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية ومعايير الجودة وبالتعاون مع إدارة مرور أسيوط حتى تتم أعمال الرصف بسهولة ويسر.

ونوه بأن الأعمال كانت تتم في ساعات متأخرة من اليوم تفاديًا للزحام، لافتًا إلى إستمرار رفع كفاءة الشوارع تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين حالة الشوارع.