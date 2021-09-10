فرض كردونًا أمنيًا بعد مشاجرة بالأسلحة النارية وأسطوانات البوتجاز بين عائلتين بأسوان

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بأسوان فى السيطرة على تداعيات المشاجرة والاشتباكات التى اندلعت مساء الخميس بين عائلتين بقرية المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان.

وكانت قد شهدت المشاجرة والتى إستخدم فيها أسطوانات البوتاجاز تعرض نحو 5 منازل لإشتعال النيران، بجانب مصرع 4 أشخاص، وإصابة 6 أخرين.

فيما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة وأسطوانات البوتاجاز، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، واشتعال النيران فى عدد من المنازل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة للسيطرة على الموقف.