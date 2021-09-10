المتحدث باسم طالبان: لا حاجة لوجود المرأة في مجلس الوزراء

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سيد ذكر الله الهاشمي، إنه لا حاجة لاختيار نساء في تشكيل الحكومة، مشددا على أن دور المرأة يقتصر على الولادة.



وأضاف الهاشمي، في مقابلة تلفزيونية أنه "ليست هناك حاجة لوجود المرأة في مجلس الوزراء لأنها غير قادرة على القيام بهذا العمل"، وفقنا نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.



وحين أخبرته المحاورة بأن المرأة نصف المجتمع، رد بقوله: "لم نقل إنها نصف المجتمع، الجميع يعتبرهن النصف، ولكن أي نوع من النصف؟ هل وضعها في مجلس الوزراء يجعلها نصف المجتمع؟".



تأتي تصريحات الهاشمي بعد خروج مئات الأفغانيات هذا الأسبوع إلى شوارع أفغانستان احتجاجًا على معاملة النساء والفتيات.



وكان المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، الدكتور محمد نعيم، قال لوكالة "سبوتنيك"، إن "طالبان" ملتزمة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والأقليات، وأكد حرص الحركة على تعليم المرأة الأفغانية، وعلى حقها في العمل، ولكن ذلك كله يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية.



وقال "كل ما يشاع عنّا بغير ذلك غير صحيح، وهذه الأحاديث عارية من الصحة والحقائق تظهر يوما بعد يوم على الساحة ونعمل في ضوء الشريعة الإسلامية بما يخدم مصالح شعبنا العليا".



وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت يوم 15 أغسطس الماضي على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.