الري: التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل عدد من المباني والمشروعات

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة لا تألو جهدا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع السياسات العامة للدولة للتخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، وبخاصة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية مصدرا للطاقة النظيفة المتجددة اللازمة لتوليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل المباني والمرافق التابعة للوزارة وفي إطار العمل على تقليل الانبعاثات.

وأوضح الدكتور سويلم، أن وزارة الموارد المائية والري نفذت عددا من محطات الطاقة الشمسية أعلى عدد من المباني الإدارية التابعة لها، بالإضافة لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية ونقاط رصد ومراقبة المناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع ومحطات الرصد المناخي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه على مستوى توفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمباني الإدارية بالوزارة، فقد أنشأت محطتي طاقة شمسية أعلى مبنى الوزارة بقدرة ٥٠ و٨٠ كيلووات، حيث توفر هذه المحطات نسبة ٥ إلى ١٢% من إجمالي استهلاك الكهرباء بالمبنى.

وأكد أن الوزارة، أنشأت عددا من محطات الطاقة الشمسية أعلى مبنى هيئة الصرف بقدرة ٥٠ كيلووات، وأعلى مبنى قطاع مياه النيل بقدرة ١٠٠ كيلووات، وأعلى مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بقدرة ٣٠ كيلووات، وأعلى مبنى المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية، والتابع للمركز القومي لبحوث المياه، بقدرة ٩٠ كيلووات.

وتابع: "وفي الهيئة المصرية للسد العالي وخزان أسوان، نفذت محطات طاقة شمسية أعلى مبنى الهيئة بقدرة ٥٠ كيلووات، وأعلى مبنى الاستراحات بالزلازل بقدرة ١٠٠ كيلووات، وأعلى المركز الثقافي الإفريقي ومتحف النيل بقدرة ٥٠ كيلووات".

وأشار البيان، إلى تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد ٨٥ بئرا جوفية بمحافظة الوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة، في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي في ظل الاعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط، بما يتيح للخزان الجوفي استعاضة مناسيبه في أثناء فترات الليل.

وعلى مستوى تشغيل شبكات الرصد والاتصالات (التليمتري) المستخدمة في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع، بالإضافة لمحطات الرصد المناخي، فقد تم تشغيل عدد (٤٠٠) موقع رصد باستخدام الطاقة الشمسية وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الشبكات على مدار الساعة.