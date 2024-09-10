أمين جامعة الدول العربية: نتنياهو غير مستعد لإبرام صفقة لأنه لا يريد دفع المقابل

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير مستعد لإبرام صفقة بشأن غزة لأنه لا يريد دفع المقابل.

وأضاف في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية لمجس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن «نتنياهو لا يرغب في وقف الحرب العدوانية، حتى بهدف إنقاذ أبناء شعبه الذين صار أغلبهم واعين بحقيقة مراوغاته وأجندته المكشوفة».

وعقب على تصريحات نتنياهو، والتي قال فيها إنه «لا يمكن العيش في الشرق الأوسط بدون السيف»، مضيفًا: «لن يكون أمام إسرائيل - أمام كل القتل والتدمير - سوى أن تقبل بدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب إسرائيل، فالسيف لن يحل المشكلة والترويع لن يجدي مع الشعب الفلسطيني البطل».

ويعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة العادية رقم 162 بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وتتصدر مناقشات الاجتماع القضية الفلسطينية والوضع الملتهب في غزة والضفة الغربية، والتصعيد الإسرائيلي تجاه دول الجوار لبنان وسوريا والأردن ومصر.

كما يناقش الاجتماع الأمن المائي العربي وأزمة سد النهضة، وقضية أرض الصومال، والحرب في السودان، وأزمة اليمن، والوضع في ليبيا.