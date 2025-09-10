ألمانيا: ننتظر التباحث بشأن مقترحات الاتحاد الأوربي حيال إسرائيل

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان دافيد فاديفول، اليوم الأربعاء: "علمنا بمقترحات الاتحاد الأوروبي بشأن إسرائيل وننتظر التباحث بشأنها"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقترح مجددًا على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل جزئيًا، وفرض عقوبات على "الوزراء الإسرائيليين المتطرفين".

وفي خطابها عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، قالت فون دير لاين إن المفوضية تعتزم تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل، دون المساس بالعلاقات مع المجتمع المدني ومؤسسة ياد فاشيم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت أن المفوضية تعتزم الشهر المقبل إنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين بما في ذلك أداة لإعادة إعمار قطاع غزة.