جمعت شركة المدفوعات السويدية "كلارنا" حوالي 1.4 مليار دولار عندما بدأت لأول مرة بيع أسهمها للجمهور في نيويورك أمس الثلاثاء.

وبسعر إصدار بلغ 40 دولارا، بدأت الشركة السويدية التداول بقيمة تجاوزت 15 مليار دولار.

وكان سعر الإصدار أعلى من النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 35 إلى 37 دولارا.

وسيتم دفع معظم العائدات التي تبلغ 1.37 مليار دولار إلى المساهمين الأوائل في الشركة.

وتشتهر شركة كلارنا بتقديم خيارات دفع مؤجلة بدون فوائد. وطبقا لتقارير إعلامية، استثمرت مجموعة سوفت بنك اليابانية في الشركة في جولة تمويل في عام 2021، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 45 مليار دولار.

وبعد مرور عام، تراجعت القيمة إلى 6.7 مليار دولار في أعقاب ضخ نقدي.