إيران: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنّ مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الذرية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران كانت على تواصل دائم مع وكالة الطاقة الذرية وتم تعليق التعاون عقب الحرب مع إسرائيل التي وصفها بأنها كانت عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًّا في شهر يونيو الماضي.

ولفت إلى أن ما حدث في يونيو كان استخداما للقوة من قبل دولتين تمتلكان سلاح نووي ضد منشآت نووية سلمية، نوهًا بأنه بعد حرب الـ 12 يوما اضطرت إيران إلى إعادة النظر في تفاعلها مع وكالة الطاقة الذرية.

وأكد أنّ طهران تقدر الدور المصري، فقد استخدموا جميع مساعيهم الحميدة لتسهيل هذه العملية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على أن هذا الأمر يبرز أهمية القوى والدول الإقليمية في المساعدة على تجاوز الأزمات التي قد تؤثر على استقرار وأمن المنطقة بأكملها.

وحول الملامح الأساسية للسياسة النووية الإيرانية في ضوء التطورات المحيطة بالاتفاق النووي في الوقت الحاضر، صرح متحدث الخارجية الإيرانية: «كان برنامج إيران النووي دائمًا سلميًا، تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقارير متتالية، أثبتت أن إيران لم تنحرف عن الأهداف السلمية».

وتابع: «لذلك، يظل البرنامج النووي الإيراني برنامجًا سلميًا، نحن جزء من معاهدة حظر الانتشار النووي، ونحن ملتزمون باتفاقيات الضمانات، وفي الوقت نفسه، نحن عازمون على التمتع بحقوقنا بموجب المعاهدة، بموجب المادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي».

وأمس الثلاثاء، استقبل الدكتوربدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعقدت مشاورات تناولت الملف النووي الايرانى أسفرت عن التوصل الى اتفاق بين ايران والوكالة لاستئناف التعاون الفنى بينهما.