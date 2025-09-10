عضو المجلس الوطني الفلسطيني: الهجوم الإسرائيلي على قطر استهداف معنوي لترامب

قال الدكتور تحسين الأسطل، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ الغارة الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة القطرية الدوحة تمثل استهدافًا مباشرًا للوساطة القطرية، لكنها أيضًا تمثل إهانة معنوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ ضرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض الحائط بكل وعود ترامب، وبتجاهل واضح للمبادرات الأمريكية وقرارات المؤسسات الدولية، في تأكيد جديد على أن إسرائيل باتت دولة مارقة لا تعبأ بأحد.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أنّ إسرائيل أحبطت آخر اتفاق أمريكي للتهدئة كان مقررًا في مايو الماضي، ما يؤكد أن الإدارة الأمريكية أصبحت بلا مصداقية في نظر الكثيرين، نتيجة خضوعها للابتزاز الإسرائيلي.

ووجّه دعوة صريحة إلى الدول العربية بعدم الوثوق بالوعود الأمريكية، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك موقفًا مستقلًا، بل يرضخ لإملاءات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مما يجعل الشعوب والدول أمام خطر حقيقي يتجاوز كل الحسابات الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء القطري عن إمكانية إعادة النظر في مستقبل الوساطة ودور حماس في قطر، أوضح الدكتور تحسين الأسطل، أن وجود حركة حماس في قطر تم بطلب صريح من الإدارة الأمريكية ومن إسرائيل، في سياق الوساطات السابقة، وهو أمر معروف أكده جميع الأطراف.

وأشار إلى أن نتنياهو، نفسه كان يستخدم حماس لإفشال مشروع الدولة الفلسطينية، وصرّح بذلك علنًا، قائلًا إن هذا النهج يهدف لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق الرؤية الإسرائيلية.

واختتم بالتحذير من أن لا أحد محصّن أمام العنجهيّة الإسرائيلية، والصمت الأمريكي، والعجز الدولي، مطالبًا الدول العربية بأن تأخذ هذا الواقع في الحسبان وتتخذ ما يلزم لحماية نفسها.



