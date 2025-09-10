بكين تدين الهجمات الإسرائيلية على الدوحة وتدعو إلى استئناف المفاوضات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت الصين، اليوم الأربعاء، بشدة الغارات الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة ودعت إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في بكين، إن الصين "قلقة بشدة" إزاء زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.

وأعرب عن الاستياء من تصرفات "أطراف معينة" التي تعرقل المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال لين، إن بكين تدعو كل الأطراف المعنية "سيما إسرائيل" لفعل المزيد لاستئناف المفاوضات.

وشنت إسرائيل هجمات على قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

وضغطت إسرائيل على قطر منذ فترة طويلة لغلق مكتب حماس في الدوحة ولكن قطر قاومت ذلك، مشيرة إلى دورها في الوساطة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر قادة حماس منذ بدء الحرب الأخيرة على غزة في أكتوبر 2023.