تفكيك ناجح لقنبلة من الحرب العالمية الثانية عُثر عليها في مطار فرانكفورت بألمانيا

قالت الشرطة إن قنبلة غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية عُثر عليها في أرض مطار فرانكفورت، يوم الثلاثاء، جرى تفكيكها بنجاح.

وكانت القنبلة، التي يتراوح وزنها بين 75 و100 كيلوجرام، عثر عليها أثناء أعمال البناء في مبنى المطار الجديد في وقت متأخر من الثلاثاء.

وأُعيد فتح جزء من الطريق السريع إيه 5، الذي كان قد أُغلق طوال العملية، بعد انتهائها.

وأوضحت السلطات أن القنبلة كان من المقرر تفكيكها أو تفجيرها بعد الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت جرينتش) من يوم الثلاثاء، حين تتوقف الرحلات المنتظمة في هذا المركز الجوي الألماني الرئيسي.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، فُرض نطاق إخلاء بقطر 500 متر حول موقع العثور على القنبلة قرب مبنى الركاب 3 وتقاطع الطريق السريع.

وبحسب الشركة المشغلة (فرابورت)، شاركت فرقة إطفاء فرانكفورت وخدمة التخلص من الذخائر المتفجرة في العملية.

وكحال العديد من المدن الكبرى في ألمانيا، كانت فرانكفورت تعرضت لقصف مكثف خلال الحرب العالمية الثانية، التي انتهت في أوروبا في 8 مايو/أيار 1945. ولا يزال العثور على قنابل أثناء الحفر وأعمال البناء أمرا شائعا في المدن الألمانية.

ويجري حاليا بناء مبنى الركاب 3، ومن المقرر افتتاحه في صيف 2026 بطاقة استيعابية سنوية تقارب 19 مليون مسافر.