جونسون ونظيره الإيرلندي يؤكدان وجود «طريق محتمل» لحل أزمة «بريكست»

استقبل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون نظيره الإيرلندي ليو إريك فرادكار الخميس في مزرعة ثورنتون الخاصة بانجلترا، حيث اتفقا على أن هناك "طريقا لاتفاق محتمل" لحل أزمة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن بيانا مشتركا أفاد بأن رئيسي وزراء البلدين أجريا مفاوضات "بناءة وتفصيلية" بشأن (بريكست) قبيل انعقاد قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع القادم.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية باتفاق يصب في مصلحة الجميع، حيث اتفقا على إمكانية إيجاد

طريق لعقد الاتفاق، موضحا أن المفاوضات ركزت على تحديات الاتحاد الجمركي وقبولها.

وكان مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشيل بارنييه أعرب أمس الأربعاء عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن (بريكست) رغم الفجوة بين الجانبين مع اقتراب الموعد النهائي للخروج في 31 من أكتوبر الجاري.

يشار إلى أن جونسون كان قد أكد في وقت سابق أن بلاده ستغادر الاتحاد في الموعد المقرر سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.