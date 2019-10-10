الصين تعرب عن قلقها إزاء عواقب العمليات العسكرية التركية في سوريا

أعربت الصين عن قلقها إزاء العواقب المحتملة للعمليات العسكرية التركية في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، داعية الجانب التركي إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - في تصريح اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة -: "إن الصين تؤمن دائمًا بأنه يجب احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ويجب على جميع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي تجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع في سوريا".

وأضاف "شوانغ": "أن جميع الأطراف تشعر بالقلق عمومًا بشأن العواقب المحتملة للعمليات العسكرية التركية، ما يستدعي من الجانب التركي أن يتحلى بضبط النفس" .. مؤكدًا أنه يجب على جميع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي العمل سويًا؛ لتهيئة الظروف المواتية لتشجيع التسوية السياسية للقضية السورية، وتجنب إضافة عوامل جديدة ومعقدة إلى الوضع في سوريا.