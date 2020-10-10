أقام مواطنون سوريون صلاة الاستسقاء بجامع الصحابي الجليل وجامع معاذ بن جبل الكبير وسط مدينة الحسكة السورية، وذلك على خلفية الحرائق التي تشهدها البلاد.

ونشبت مجموعة واسعة من الحرائق في محافظات سورية، أتت على مساحة كبيرة من المزروعات والمحميات الطبيعية ووصلت في بعض مناطق محافظة اللاذقية، إلى بعض المباني التابعة لحكومة النظام، بعدما عجزت طواقم الإطفاء عن إخمادها.

واندلعت النيران التي عادة ما تنشب في هذا الوقت من السنة، نظراً لقوة حركة الرياح والجفاف الذي يعم المنطقة، في مناطق في محافظات طرطوس وحمص والسويداء واللاذقية.

https://twitter.com/SanaAjel/status/1314934792018898944