السعودية تسجل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 405 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 338 ألفًا و944 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم السبت، أشارت «الصحة السعودية» إلى تسجيل 22 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5018.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 455 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 324 ألفًا و737.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 36 مليون إصابة.