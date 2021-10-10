ماليزيا تسمح بالسفر بين الولايات بعد تحصين أكثر من 90% من المواطنين

أكد رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري، أنه سيتم السماح بالسفر بين الولايات اعتبارا من غد الاثنين، وذلك بعد أن تم تطعيم أكثر من 90 في المائة من البالغين في جميع أنحاء البلاد ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال صبري - خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، ونقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - "وفقا لوزارة الصحة، بلغ معدل التطعيم للسكان البالغين في إطار خطة التحصين الوطنية 90 %، وبناء على ذلك، وافقت الحكومة على السماح للماليزيين الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر بين الولايات دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إذن من الشرطة، وذلك اعتبارا من يوم غد".

وأوضح صبري، أن استئناف السفر بين الولايات يهدف إلى تعزيز قطاع السياحة المحلية، وسيسمح أيضا بلم شمل الماليزيين الذين انفصلوا عن أحبائهم بسبب الوباء.

يشار إلى تسجيل 3ر2 مليون إصابة بفيروس "كورونا"، وأكثر من 27 ألف حالة وفاة في ماليزيا منذ بدء انتشار الجائحة.