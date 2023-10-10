رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية لغزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء اليوم الثلاثاء، بتوفير ممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية إلى غزة في ظل جولة القتال المستمرة مع إسرائيل لليوم الرابع.

وحذر اشتية في بيان عقب اجتماع وزاري لبحث الأوضاع في غزة، إن كارثة إنسانية تتهدد سكان القطاع غزة "نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الرابع على التوالي".

وأشار إلى إعلان إسرائيل عن قطع خدمات الكهرباء والماء والوقود، والتهديد بقصف شاحنات الإمداد التموينية والطبية التي أرسلتها الحكومة إلى القطاع بالتنسيق مع مصر وما زالت تنتظر السماح لها بالدخول عبر معبر رفح البري.

وقال اشتية "إن اتصالات مكثفة يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لتسهيل دخول تلك المساعدات إلى القطاع، ونقل مئات الجرحى إلى المستشفيات المصرية".

ودعا دول العالم إلى "تكثيف جهودها لوقف العدوان المتواصل على أهلنا في غزة، الذي خلف حتى الآن مئات الشهداء وآلاف المصابين، ومتسببا بإبادة عائلات بأكملها في مشاهد صادمة تنقل على الهواء مباشرة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في وقت اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 830 جراء هجمات إسرائيل على غزة لليوم الرابع.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، في أحدث حصيلة أن 4250 آخرين أصيبوا بجروح مختلفة منذ بدء جولة القتال الحالية.

ومن بين الشهداء 8 صحفيين فلسطينيين فيما لا يزال اثنان من الصحفيين في عداد المفقودين.

فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إن أكثر من 140 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى نحو 70 مركز إيواء غالبيتها تابعة للأمم المتحدة.

وذكر البيان أن هجمات إسرائيل أدت إلى تدمير 168 مبنى سكني وأكثر من ألف وحدة سكنية بشكل كلي فضلا عن تضرر أكثر من 12 ألف وحدة سكنية منها 560 باتت غير صالحة للسكن.

كما وثقت منظمات حقوقية تدمير ما لا يقل عن 70 منشأة صناعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينما تعرضت 14 محطة مياه وصرف صحي لأضرار كلية وجزئية أدت لتعطيل الخدمات لنحو نصف مليون شخص.