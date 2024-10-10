إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق نار على قوة اليونيفيل جنوب لبنان



استدعت إيطاليا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لدى روما، بعد إطلاق نار على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل» جنوب لبنان.

ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية، عن مصادر قولها إن وزير الدفاع غيدو كروسيتو، استدعى السفير الإسرائيلي، بعد إطلاق النار في قواعد اليونيفيل، حيث يعمل الجنود الإيطاليون.

وفي وقت سابق، قالت اليونيفيل في بيان، إن مقرها العام في الناقورة والمواقع المجاورة تعرضت للقصف بشكل متكرر.

وأشارت إلى إصابة جنديين من حفظة السلام، بعد أن أطلقت دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي النار من سلاحها باتجاه برج مراقبة في مقر اليونيفيل في الناقورة، فأصابته بشكل مباشر وتسببت في سقوط الجنديين.

ونوهت أن «جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس الناقورة، فأصابوا مدخل الدشمة حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضراراً بالآليات ونظام الاتصالات. كما شوهدت طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق داخل موقع الأمم المتحدة حتى مدخل الدشمة».

وأضافت: «بالأمس، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها. كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1-32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، مما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال».

وختمت بيانها بالقول: «إننا نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات. إن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل موجودة في جنوب لبنان لدعم العودة إلى الاستقرار بموجب ولاية مجلس الأمن. إن أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701».